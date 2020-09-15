سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

استشهد مساء الثلاثاء، النقيب مصطفى عبد الجليل، الضابط بالإدارة العامة للمرور على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب حيث صدمه أتوبيس حاول إيقاف قائده الذي رفض ولاذ بالفرار؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، ويجرى، الآن، تكثيف الجهود لضبطه.على الفور، انتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر العربي، والعميد عبد العظيم محمد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية إلى مكان الحادث، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي، برئاسة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية جهودها لضبط المتهم والأتوبيس المتسبب فى الواقعة.تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.