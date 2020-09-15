«أديبات الإرهابية»... حكايات «قوارير الدم والخيانة» خلف ستار الأدب

• 4 مؤلفات لزينب الغزالي.. جارية حسن البنا

• 3 مؤلفات لحميدة قطب.. التورط فى تنظيم الإرهابية

• دواوين وقصص أمينة قطب

اتخذن الأدب ستارا لأعمالهن الإرهابية بعد أن كشفت مآربهم التى تتسم بالخيانة والعنف والخسة بعد أن قاموا طوعا بأعمال عنف ضد الوطن والإنسانية، فاستحقوا لقب «قوارير الدم والخيانة».فى كتاب «مذكرات أخت سابقة حكايتي مع الإخوان» للكاتبة انتصار عبدالمنعم، والصادر عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب» تقسم نساء الأخوات إلى ثلاثة أقسام: نساء القادة، زوجات المناضلين في السجون، ثم بنات العامة، وهن الجانب الأسوأ في الجماعة، لأن غالبيتهن تستدرج إلى مستوى من التنميط إلى أن تصبح لا شيء.وتوضح: التربية الإخوانية تنتج نساء نمطيات، يسهل إقناعهن تحت راية نصرة الإسلام بزواج ثان وثالث، ومن العامة من يكفر بهذا التنميط والطبقية والتوريث، مثلما فعلت الكاتبة، خصوصا بعد ثورة يناير، التي أطاحت رئيسًا مستبدا أراد أن يورث بلدًا لابنه المريض بالسلطة، وإن كانت الأديبة انتصار عبد المنعم أعلنت أنها قررت أن تكتب كي تعرِّي الجماعة الإرهابية عبر سرد رحلتها الطويلة مع هذا الكيان السياسي الذي تصدر المشهد في مصر.ويحفل تاريخ الجماعة الإرهابية بأديبات اتخذن من الأدب ستارًا لأفعالهن بعد أن تورطوا في العديد من العمليات الإرهابية؛ نستعرضه فى السطور التالية:«أيام من حياتي، نظرات في كتاب الله، نحو بعث جديد، إلى ابنتى» أربعة مؤلفات لزينب الغزالي، التي كانت تصف نفسها بأنها جارية لحسن البنا المرشد الأسبق للجماعة الإرهابية، والتي تم إلقاء القبض عليها في تنظيم "65"، رفقة حميدة قطب، حيث خطط هذا التنظيم لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصر وضرب القناطر الخيرية واستهداف أبراج الكهرباء والمنشآت الحيوية للاستيلاء على السلطة.أشهر أعمالها «رحلة في أحراش الليل، درس في الصغر، الأطياف الأربعة بالاشتراك مع إخوتها سيد وأمينة ومحمد قطب، لجنة النشر للجامعيين، وصدرت طبعته الأولى عام 1945»، وهى الشقيقة الصغرى لسيد قطب مفكر الجماعة الإرهابية وصاحب الظلال.ولدت في القاهرة في العام 1937، واعتقلت في العام 1965 في قضية تنظيم الإخوان الشهيرة، وحكم عليها بالأشغال الشاقة لعشر سنوات وعمرها حينئذ 29، عامًا حيث اتهمت بنقل معلومات وتعليمات من سيد قطب إلى زينب الغزالي، وكذلك المساهمة في لجنة لإعالة أسر المعتقلين في الفترة من 1954 و1964.خرجت من المعتقل بعد 6 سنوات وأربعة أشهر قضتها بين السجن الحربي وسجن القناطر، تزوجت من الدكتور حمدي مسعود وانتقلت معه للإقامة بفرنسا، وتوفيت بتاريخ 17 يوليو 2012.اعتقلت لعدة شهور بالسجن الحربي مع أخيها سيد قطب، ولها أكثر من مجموعة قصصية، ونشرت عددًا من قصصها في المجلات المصرية، مثل: مجلة "الأديب"، ومجلة "العالم العربي"، ومجلة "الآداب"، وبالنسبة لإنتاجها الشعري فلها ديوانيها: "رسائل إلى شهيد، ديوان مع القافلة"، وكتبت أكثره في زوجها "كمال السنانيري" والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة بسبب تورطه فى أعمال عنف.