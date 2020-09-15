مكتب دياكونيا للتنمية يبدأ أولى فعاليات «الخدمة السودانية»

انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة الخدمة السودانية التي تستضيفها كنيسة السيدة العذراء بحي عين شمس الكاثوليكية بمحاضرة مع جون فهيم مدرب التنمية البشرية، والتي تهدف لدمج أكبر عدد من أبناء الجالية السودانية من مختلف الديانات في المجتمع المصري من خلال تعليم اللغات (العربية والإنجليزية) والحرف المختلفة كالتفصيل وتصفيف الشعر وغيرها، وذلك لتسهيل عملية التوظيف وذلك في إطار سعي مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك بالإيبارشية البطريركية لتنمية الإنسان في مختلف النواحي.كما صرح الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب التنمية دياكونيا أن المبادرة هي الخطوة الأولى، مشجعا الجميع على الاستمرار في خطواتهم المختلفة، مع التأكيد على إمكانية توفير العمل لكل المتفوقين بالدورة.وأكد چون أهميه المشروع بالنسبة للمرأة السودانية، حيث أنه يدربها على التواصل وبدء المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة السودانية من الاندماج في المجتمع المصري.وتستمر فعاليات المبادرة على مدار 5 أشهر، وتتخللها محاضرات عن ثقافة وتاريخ مصر العظيم وتشمل المبادرة أيضا الجانب الثقافي الترفيهي من خلال رحلات وزيارات للأماكن السياحية بمصر مما يعزز سبل انخراط أبناء الجالية السودانية في المجتمع المصري.