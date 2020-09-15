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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية على السيدة الأولى السابقة لجامبيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:12 م
زينب جامع
زينب جامع
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات اقتصادية على زينب جامع، السيدة الأولى السابقة لدولة جامبيا على خلفية مساعدة زوجها في جرائم فساده.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "زينب جامع تسيطر على العديد من الأصول الخارجية لزوجها يحيى جامع، الزعيم السابق المعروف بفساده في جامبيا، الذي أُدرِج على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2017".

وأضاف بومبيو، أن الخارجية الأمريكية كانت عاقبت زينب جامع في ديسمبر 2018، بموجب القانون الأمريكي بوصفها أحد أفراد عائلة يحيى جامع، الذي أُدرِج في نفس الوقت على القائمة لتورطه في فساد كبير، كما شملت العقوبات أبناءهما، حيث لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير: أن هذا الإجراء جاء بسبب دور زينب جامع في مساعدة زوجها ماديًا وتقديم الدعم له كما أنها استخدمت مؤسسة خيرية وجمعيات خيرية كغطاء لتسهيل تحويل أموال إلى زوجها بصورة غير قانونية.

ونبه بومبيو إلى أن بلاده تستخدم هذه العقوبات الاقتصادية لتعزيز المساءلة لمن يساعدون أو يسهلون الفساد الذي يمارسه من يسيئون استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

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