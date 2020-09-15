وزير خارجية البحرين: إعلان السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية

قال عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، منذ قليل، إن إعلان السلام بين إسرائيل والبحرين خطوة تاريخية على طريق سلام دائم للأمل والازدهار والسلام في كل المنطقة، بغض النظر عن الأعراق والأديان والأيدلوجية.وأضاف في كلمته خلال مراسم توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل داخل البيت الأبيض: "أنه يوم تاريخي، وإعلان هذا اليوم ممكن بسبب الشجاعة الالتزام التي أبداها حمد بن عيسى العاهل البحريني، وبدعم من شعب البحرين".ووجه الزياني الشكر إلى العاهل الأردني على رؤيته في المنطقة، التي تقوم على التعاون المشترك، مهنئًا الإمارات أيضًا على توقيعها لمعاهدة السلام مع إسرائيل لمستقبل أكثر إشراقًا.وأقامت الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخما، مساء اليوم الثلاثاء، داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، فيما يحضر الحفل نحو 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.وتوقع الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب يبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق.وبالإضافة إلى اتفاق وإعلان السلام، من المقرر أن يوقع كل من نتنياهو وعبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني على وثيقة ثلاثية، تحمل اسم «سلام إبراهيم»، كما يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشاهد.