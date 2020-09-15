«القاهرة»: مد العمل بالمراكز التكنولوجية حتى السادسة مساءً

أعلنت محافظة القاهرة قرار اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بكافة أحياء العاصمة حتى السادسة مساءً كما قرر استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومى الجمعة والسبت.وأكدت العاصمة أن هذه القرارات تأتي بسبب الإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.ومن ناحيته قال إبراهيم عوض المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة ورئيس غرفتي المتابعة وإدارة الأزمات إن عدد طلبات للتصالح بلغ 16 ألف و200 طلب.وأكد عوض لـ"الدستور" أن أجهزة المحافظة تبذل قصارى جهدها للتيسير على المواطنين المتقدمين وذلك من خلال المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء.