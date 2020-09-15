المؤبد لمدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة بتهمة تلقي رشوة

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة وتغريمه مبلغ 438,5 ألف جنيه والعزل من وظيفته، وحبس عضو مجلس إدارة شركة خاصة 3 سنوات.وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة لقبوله رشوة مالية وهدايا عينية من عضو مجلس إدارة شركة خاصة مقابل استغلال نفوذه وعلاقاته بمسئولي المحافظة لتسهيل إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض بوادي النطرون تخص المتهم الثاني، وتعديل نشاط استخدامها من الزراعى للمباني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.