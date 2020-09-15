إصابة عامل سقط من شرفة عقار بالتجمع (صورة)

أصيب عامل بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطة من شرفة شقة بإحدى العمارات السكنية بمنطقة التجمع الأول.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مصاب بأحد الشوارع في "كمبوند" بمنطقة التجمع الأول.وتبين أنه أثناء عمل العامل بشرفة شقة سكنية سقط على الأرض وأصيب بكسور وكدمات، وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.