إصابة عامل سقط من شرفة عقار بالتجمع (صورة)
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:12 م
هدير مصطفيطباعة
أصيب عامل بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطة من شرفة شقة بإحدى العمارات السكنية بمنطقة التجمع الأول.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مصاب بأحد الشوارع في "كمبوند" بمنطقة التجمع الأول.
وتبين أنه أثناء عمل العامل بشرفة شقة سكنية سقط على الأرض وأصيب بكسور وكدمات، وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مصاب بأحد الشوارع في "كمبوند" بمنطقة التجمع الأول.
وتبين أنه أثناء عمل العامل بشرفة شقة سكنية سقط على الأرض وأصيب بكسور وكدمات، وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.