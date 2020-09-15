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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعدام شاب قتل والدته لإزعاجه أثناء نومه في قنا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:02 م
إعدام
إعدام
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قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لشاب قتل والدته طعنًا بسكين مطبخ وهي تصلي، بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوليو من عام 2019، عندما وجهت النيابة العامة إلى "وائل"، 27 عامًا، تهمة قتل والدته "ناهد"، ربة منزل، طعنًا بالسكين أثناء الصلاة، لتسببها في إزعاجه واستيقاظه من نومه، بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت في قنا.

تم ضبط المتهم واعترف أمام النيابة بارتكابه الواقعة، وذلك عندما استيقظ من نومه وجد والدته تتوضأ فسببت له إزعاجا فانتظر حتى بدأت في صلاتها وأحضر سكينًا من المطبخ وقام بطعنها عدة طعنات متفرقة بالرقبة والجسم أودت بحياتها.

وأضاف في اعترافاته أنه كان على خلاف مع عائلة والدته، وهي كانت دائمة الود معهم، فحاول كثيرا إبعادها عنهم ولكنها رفضت السماع له.

تم ضبط المتهم ومحاكمته بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، وأحيلت القضية برقم 16581 لعام 2019 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 1421 لعام 2019 كلي قنا.

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