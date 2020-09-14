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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إسحق ينعى القمص باخوم دانيال

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:13 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
تريزة شنودة
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نعى الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما ومجمع الآباء الكهنة، الراحل القمص باخوم دانيال راعي كنيسة القديس مارجرجسً بكفر صقر.

وتابع أسقف طما في رسالة العزاء قائلًا: "نطلب العزاء في نياحة القمص باخوم دانيال كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر صقر، ونطلب من الله عزاءً سمائيًا لمَجمع كهنة الإيبارشية ولشعب كنيسته ولأسرته، طالبين لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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