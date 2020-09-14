«خالدة» للبترول تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة «خالدة» للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن حاجتها إلى 4 أطباء بشريين للعمل بمواقع الشركة.وحددت «خالدة» شروط شغل هذه الوظيفة:- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس طب وجراحة.- خبرة عملية في حالات الطوارئ الطبية والإسعافات الأولية.- إجادة تامة للغة الإنجليزية.- لديه قدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الطبية.- اجتياز المتقدم الاختبارات المنعقدة في هذا الشأن.على الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة تقديم المرفقات التالية إلى إدارة التعيينات بالشئون الإدارية بالمبنى الإداري بالشركة في موعد أقصاه يوم 23 سبتمبر وهي:السيرة الذاتية للمتقدم.صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.صورة من شهادة الميلاد.صورة من شهادة المؤهل الدراسي.صورة من شهادة الخدمة العسكرية.صورة من القيد بالنقابة.صورة ترخيص مزاولة المهنة.صورة من شهادات الخبرة إن وجدت.وقالت الشركة: «لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة، وسيتم إخطار المتقدمين بموعد ومكان الاختبار عن طريق رقم التليفون المرفق في الأوراق».