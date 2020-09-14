تأجيل محاكمة هنا شيحة لـ26 أكتوبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور السيد محمد جمال وكيل النائب العام، تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 26 أكتوبر للمستندات.وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020 عن تهرب الفنانة هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات "بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".