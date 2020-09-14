رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى «قتل طالب الرحاب».. 10 يناير

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:49 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة مُتهمي قضية "قتل طالب الرحاب" لجلسة 10 يناير 2021 لسماع خبير الأطباء الشرعيين والشاهد التاسع وتكشيل لجنة ثلاثية من أساتذة النساء طب عين شمس لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة الثانية لبيان إذا كانت بكرًا أم لا، وإلزام المتهمة الثانية بدفع عشرة آلاف جنيه.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم يتم عرض المتهمين على هيئة المحكمة واكتفت المحكمة بحضور الدفاع عن جميع المتهمين ونبهت عليهم بالاستعداد للمرافعة بالجلسة القادمة، وطلب ناصر عويس المحامي دفاع المتهمين من الخامس إلى الثامن بعدم تعطيل الفصل في الدعوى حيث مر على تداولها عام ونصف، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

كان النائب العام السابق، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات عن أن خلافا نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

أحمد حسن وزينب.. أزمات لا تنتهى

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

كشف أول أعراض سرطان الدم

العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا

رابط مبادرة ميغلاش عليك.. تعرف على جميع الخدمات المقدمة

لدعم العظام والأسنان.. 3 أطعمة تزيد مستوى فيتامين «د» في الجسم

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

«بعد توقيع العقد».. نورا ناجي: «الكاتبات والوحدة» مقالات ذاتية

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر

تعرف على 5 عروض مسرحية طلبها الجمهور على مسارح الدولة

منير عتيبة: كورونا سيعيد للأدب موضوعات الأوبئة والمؤامرة وفناء العالم