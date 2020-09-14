برلماني يثمن مساعدة المجتمع المدني في 197 طن مساعدات لشمال وجنوب السودان

أكد النائب حسين أبوجاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المجتمع المدني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعددت أدواره الإنسانية والاحتماعية داخليا وخارجيا، مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدني تحت قيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بعد النجاح المصري الكبير الذي تحقق في تقديم مساعدات للسودان وجنوب السودان.وأشاد أبوجاد، في بيان اليوم، بتأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي على أن مصر دائما ما تقف مع أشقائها في المحن والأزمات، فمنذ الساعات الأولى من حدوث الأزمة أقامت مصر جسرًا جويًا مع الجانب السوداني بقيادة القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي توجهت على الفور بالتنسيق مع شركاء المجتمع المدني للاصطفاف جميعًا من أجل تقديم الدعم اللازم وسريعًا تم توفير وإرسال مايزيد علي 197 طنًا من المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات وقائية لمتضرري السيول من أشقائنا في دولتي السودان وجنوب السودان.