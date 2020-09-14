عادت للصيانة.. تركيا تنفي انسحاب سفينة «أوروتش رئيس»

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، مواصلة بلاده التنقيب عن الطاقة في المتوسط، نافيًا انسحاب تركيا وتراجعها عن أعمال التنقيب عن الطاقة في منطقة شرق المتوسط، قائلًا: «الحكومة التركية سحبت سفينة الأبحاث والتنقيب (أوروتش رئيس) من المنطقة بغرض الصيانة والتجديد»، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة بشأن تراجع أنقرة أمام تهديدات الناتو والاتحاد الأوروبي.وأوضح جاويش أوغلو، في لقاء على قناة «NTV» التركية، قبل قليل، أنه بإمكان تركيا واليونان كجارتين إجراء لقاءات ومفاوضات مباشرة، مؤكدًا أنه حال وضعت اليونان شروطًا مسبقة للحوار ستفعل تركيا الشيء عينه.يذكر أن وزير الدفاع التركي زعم، في لقاء صحفي مع وكالة «الأناضول» يوم أمس الأحد، بمدينة أنطاليا، أن سفينة «أوروتش» عادت إلى ميناء أنطاليا لانتهاء مهامها، حيث تذهب وتعود وفقًا لنهج مخطط، مؤكدًا أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في شرق المتوسط.فيما كانت اليونان قد أعربت، في وقت سابق، عن ترحيبها بالخطوة التي اتخذتها أنقرة بسحب «أوروتش رئيس»، معتبرة أنها خطوة إيجابية، وستعمل على تخفيض التوتر في شرق المتوسط.