بـ«بشاير الخير والأسمرات».. كيف رد السيسي على فوضى الإخوان؟

«الدستور» ترصد مشاريع الرئيس التى تهزم مزاعم الجماعة الإرهابية:

• بشاير الخير 1

• بشاير الخير 2

• تطوير عشوائيات المنيا

• مشروع الأسمرات

• المرحلة الأولى:

• المرحلة الثانية:

• المرحلة الثالثة:

تحاول الجماعة الإرهابية بكل السبل تقليب الرأى العام ضد الدولة المصرية وضد قرار الرئيس، فى محاولة لإعادة الفوضى لتحقيق مخططها فى الانقضاض على الدولة المصرية وقتل أبنائها، وكان آخر ما قامت به الجماعة هو تقليب الرأى العام ضد قانون المصالحة فى إدعاء واضح أن الرئيس يهدم منازل الفقراء.جاء مشروع بشاير الخير 1 لخدمة أهالي منطقة غيط العنب غرب الإسكندرية تلك المنطقة التي ظلت تعاني كثيرا من الإهمال والتهميش حيث تم إزالة المناطق العشوائية وإقامة مجموعة من العمارات بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه. وكان الرئيس السيسي، قد قام بتسليم الأهالي عقود تمليك الشقق الجديدة كاملة الفرش حيث أقيم المشروع على 12.3 فدانا ويتكون من مجمع سكني عبارة عن 17 عقارا سكنيا بإجمالي 1632 وحدة بقوة استيعابية ١٠ آلاف مواطن.تضمن المشروع دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب شهر عقاري ومكتب بريد وإنشاء مستشفى سعة 150 سريرا ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات.كما أنشئ مسجدا بمساحة 812 مترا مربعا يسع 800 مصل، كما يتم إنشاء سوق تجاري به 58 محلا تجاريا ومولا تجاريا، وإنشاء 47 ورشة صناعية، وإنشاء مركز تدريب مهني وفصول تعليمية وورش إنتاج تعليمية ومكاتب الإدارة وقاعة اجتماعات وغرف فنيين وإداريين.ويعد مشروع بشاير الخير 2 امتداد لمشروع بشاير الخير1 الذي يقع في منطقة غيط العنب في كرموز وهي إحدى أقدم المناطق في محافظة الإسكندرية وكانت المنطقة عشوائية غير لائقة للحياة للمواطن السكندري، وتحول الحلم إلى حقيقة، حيث توفر حياة كريمة ولائقة إلى سكان المنطقة.ويتكون المشروع من 18 بلوك بإجمالى 20 عمارة وبها أربع مصاعد لكل بلوك وتشمل 990 وحدة سكنية مجهزة بالكامل من فرش وأثاث، لنحو 5 آلاف مواطن علاوة على ذلك يوجد مسطح تجارى بمساحة 14 ألف متر يتكون من 208 محل تجارى بالإضافة الى 8 مولات تجارية.يعد مشروع تطوير عشش محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا والتي تحولت فى وقت قياسى من المناطق العشوائية غير الآمنة إلى منطقة آدمية لتحقق الحياة الكريمة والأمن لسكانها، دليل قوي على اهتمام الرئيس بسكن الفقراء وتحقيق حياة آدمية لهم.وكان العمل فيها يجرى على قدم وساق رغم كل الصعوبات التى واجهت المشروع وأهمها جائحة كورونا، إلا أن العمل استمر ولم يتوقف حتى تم تسليم المشروع فى المدة الزمنية المحددة، 12 ساعة متواصلة للعمال داخل المشروع لوضع اللمسات الأخيرة وتوصيل المرافق حتى يم تسليم المشروع منذ شهرين مضوا تقريبا.تم إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة 185 فدان تقريبا والتى تم الانتهاء منها بالكامل وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجارى التسكين فى المرحلة الثالثة التى تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات أنشئت على مساحة 65 فدانا وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالى 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها.تم إنشاء المرحلة الثانية من المشروع بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على مساحة 61 فدانا، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المباني الخدمية والمرافق.تقام على مساحة 62 فدانا، بإجمالي عدد وحدات 7440 وحدة (أرضى + 9 أدوار متكررة) بتكلفة مليار جنيه تقريبا، وتوفر المرحلة الثالثة من المشروع، 7440 وحدة سكنية موزعة على 124 عمارة، بها اسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، وبه 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامي سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلي، إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعى.يضم المشروع بمراحله الثلاثة عدد من المبانى الخدمية المُلحقة والمكملة للمشروع، والمتمثلة فى مجمع المدارس لمراحل التعليم المختلفة، ودور حضانة، ومراكز طبية ووحدة صحية، ومركز رياضي وملاعب مكشوفة، ووحدات شرطة ومطافئ وإسعاف وبريد، بجانب إقامة أسواق حضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة، فضلًا عن إنشاء مسرح كبير بين مراحل المشروع الثلاثة.يتم تسليم الوحدات للسكان مجهزة بالكامل وكاملة المرافق، حيث وفرت الدولة فرش جديد للأسر وأجهزة كهربائية، ليتسلم المواطن وحدته الجديدة على المفتاح، وبدون مقابل وكل ما يدفعه هو إيجار شهرى لا يتخطى الـ 400 جنيه.