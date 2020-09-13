رضوى الشربيني.. مواقف أثارت فيها الجدل بسبب الحجاب

"كلنا مقصرون"

عن المايوه الشرعى..الست المحجبة هى كمان حرة

"يارب أبقى محجبة"

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.وأثارت المذيعة جدلا واسعا أدى بعد قولها، إن المحجبة أفضل مليون مرة من غير المحجبة، وذلك خلال حديثها في برنامج "هي وبس"، المُذاع على فضائية cbc سفرة، وهو ما اعتبره البعض تنمرا.في هذا السياق ترصد "الدستور" أقوالا مثيرة للجدل للمذيعة رضوى الشربينى عن الحجابفى نفس هذا العام وبالأخص فى شهر أبريل الماضى نشرت الشربينى صورة لها بالحجاب وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" وكتبت: "لعل فى رمضان هذا السنة نكون أقرب لربنا".. مستكملة حديثها: "اترددت كتير وأنا بنزل الصورة دي، وكنت عاوزة تكون أول صورة ليا لما ربنا يكرمني، ويمكن كنت خايفة اتهامي بالتمثيل وادعاء الفضيلة، بس أول مرة أحس الصورة معبرة للكلام اللي عاوزة أقوله".وتابعت: "رمضان السنة دي كلنا قاعدين في البيت ودي فرصة ذهبية، كلنا مقصرين، اللي قادر يعمل حاجة يعملها واللي قادر يشجع حد يشجعه، لعل رمضان السنة دي نكون أقرب من ربنا".بعد حدوث أزمة داخل إحدى حمامات السباحة بسبب ارتداء المحجبات لما يسمى بـ"المايوه الشرعى"، حيث تم منعهم من نزول الحمام داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى وهو أمر آثار نوعا من الجدل.من ناحيتها علقت رضوى الشربيني مدافعة عن الحجاب، قائلةً "يعنى إيه واحدة رايحة تنزل بحر، يتقال لها لأ مش هينفع علشان انتي محجبة، ‏رايحة تسهر مع جوزها في حتة، تتمنع من الدخول علشان هي محجبة، ‏تيجي تشتري وحدة سكنية في مكان المفروض أنه راقى يتقال لها لأ مش هنبيع علشان أنتي محجبة"، وتابعت "رضوى" "زي ما الست اللي مش محجبة حرة، الست المحجبة كمان حرة".فى نوفمبر 2019 خصصت الشربينى إحدى فقرات برنامجها "هى وبس" للحديث عن الموضة والأزياء، وقامت باستعراض طريقة ارتداء الحجاب قائلة: "يارب أبقى محجبة".يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى لديها محل ملابس تقوم من خلاله ببيع الملابس الأنيقة والمرتفعة الثمن والتى تناسب الطبقات الكبرى.