الداخلية الليبية تدعو لعدم المساس بمقرات الدولة

دعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة الجميع إلى عدم المساس بمقرات الدولة، أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.وقالت الوزارة - في بيان نقلته (بوابة أفريقيا) الإخبارية، اليوم الأحد: "قمنا بواجبنا في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ولاحظنا جنوح بعض المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح".وأضافت: "الجميع يعلم أن استقرار الأوضاع الأمنية، الذي جاء تاليا لقيام القوات المسلحة بتحرير الوطن من الإرهاب، كان ثمنه دماء غالية بذلت في سبيله، ليس من المصلحة الوطنية إهدارها، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية جاء نتيجة جهود مضنية بذلها ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الشرطة وقياداتهم، كما أن الجميع يعلم ما قامت به الأجهزة الأمنية والشرطة من مجهودات في كل ما يهدد الوطن، وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى سقط منهم شهداء نال منهم الوباء أثناء تأدية أعمالهم في المرافق الصحية.وشدد البيان أن مهمة وزارة الداخلية بكافة الأجهزة التابعة لها في حماية الأرواح والممتلكات، لا تكتمل إلا بوعي المواطن وإدراكه أن صون وحماية مقراتها وأرواح منتسبيها التزام عليها يقع ضمن مهامها.