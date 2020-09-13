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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تنسيق 2020.. 10 أوراق مطلوبة للتقديم في الكليات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:27 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
نوران إمام
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أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، عن إعلان نتائج المرحلة الثانية والأولى لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وأعلن خلال المؤتمر الصحفي عن فتح باب تقليل الاغتراب مع مراعاة نسبة المقررة وهي الـ10%، حيث تم فتح باب تقليل الاغتراب أمس وستنتهي في يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر من العام الجاري.

وبعد الانتهاء من إعلان الترشيحات لطلاب المرحلة الأولى والثانية يتمكن الطلاب للتقديم أوراقهم بالكليات مع مراعاة الكليات التي تطلب اختبار القدرات ككلية الإعلام وتربية رياضية وفنون جميلة، والذين لم يتقدموا لكلياتهم بعد ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بهم عليهم التوجه فورًا بالأوراق المطلوبة إلى الكليات التي تم ترشيحهم للدراسة بها، وتسجيل أنفسهم بها، واستخراج كارنيه الالتحاق بالفرقة الأولى.

يتطلب من الطالب إحضار عدد من الأوراق والمستندات للتقديم إلى الكليات التي تم ترشيح الطالب بها حيث يصل عدد الأوراق المطلوبة إلى نحو عشر مستندات خاصة بالطالب لتسجيله في الكلية، تقدم الدستور معلومات وافية عن الأوراق المطلوب إحضارها وتكون خاصة بالطالب.

1- يجب إحضار بطاقة ترشيح الطالب للكلية لدخول الحرم الجامعي، والتى يتم طباعتها من موقع التنسيق الإلكترونى.

2- إحضار صورة أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

3- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.

4- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطالب.

5- إحضار عدد 2 شهادة ميلاد حديثة مميكنة.

6- إحضار عدد 10 صور شخصية مقاس 4×6.

7- استمارة 2 جند للطلاب من الذكور.

8- إحضار استمارة 6 جند للطلاب الذكور مواليد بعد عام 2001.

9- قم بحفظ رقم جلوسك وإحضار صورة من رقم جلوس.

10- تذكر إحضار ملف بلاستيكى لوضع جميع الأوراق التي يحتاجها الطالب.

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