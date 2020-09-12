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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

صالح جمعة يغادر قسم قصر النيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:07 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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غادر صالح جمعة لاعب النادى الأهلي، قسم شرطة قصر النيل عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله، بعد تصالحه مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة خلال أبريل الماضى.

وكانت قوة أمنية نقلت اللاعب إلى قسم شرطة قصر النيل عقب قرار نيابة الجيزة بإخلاء سبيله، الذي غادره منذ قليل بعد التأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وأمرت نيابة قسم الجيزة، بإخلاء سبيل جمعة بضمان محل إقامته من قسم الجيزة بعد التصالح مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة فى شهر أبريل الماضى، حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام.

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