كريم مصيلحي: قانون التصالح ليس عقابًا للمواطنين

أشاد كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة في حزب حماة الوطن، بقيام العديد من المحافظات بتخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء.يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض الرسوم لـ٥٠ جنيها للمتر في المناطق الريفية.وقال مصيلحي في تصريح لـ«الدستور»، إن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أثناء زيارته لمحافظة القليوبية، جاءت لتؤكد أن الحكومة ليست بمعزل عن المواطن وليست بصراع معه، وأن قانون التصالح ليس عقابا للمواطنين لكن لتنظيم وتقنين وضعهم.وأضاف: أن توجيهات الرئيس جاءت بمراعاة البعد الجتماعي فقد قامت الحكومة بعمل حزمة من التسهيلات في التصالح على مخلفات البناء وهي تحديد قيمة التصالح لكل الريف المصري ب50 جنيها لأي مبني، خصم 25% لكل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وتخفيض أسعار التصالح في 23 محافظة بنسب وصلت لـ70%، وإتاحة شهرين عقب انتهاء مهلة جدية التصالح في 30 سيتمبر لاستكمال الاوراق، قائلا إن كل القرارات التي تتخذ للصالح العام ومنفعة الوطن.