مدبولي: أضفنا 160 ألف فدان أحوزة عمرانية خلال السنوات الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أضافت 160 ألف فدان أحوزة عمرانية بالقرى والنجوع لخدمة 24 مليون مواطن خلال السنوات الماضية.وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه عددا من الشخصيات العامة والإعلاميين والوزراء - وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن هناك نحو 5 آلاف كتلة عشوائية خلال السنوات الماضية تحتاج مرافق، والدولة لا تلاحق على توصيل هذه الخدمات لهذه التوابع، و بافتراض أننا سنوصل المرافق لهم سنكون في حاجة إلى روافع وخلافه، وذلك يحتاج لأراضي أخرى لتوفير مرافق لكتلة مخالفة.وأضاف: كان من السهل علينا كحكومة أن لا ندخل في هذا الملف، لأنه سيثير المواطنين، ولكن لو استمر هذا الأمر بالشكل ستظهر كتل جديدة فكان لا بد من وضع حد لذلك.وأشار إلى أن الأجيال الموجودة تربت على هذا النمط، كل يريد أن يبني على أرض يملكها ولو بالمخالفة، رغم أن كل القوانين تجرم البناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية.