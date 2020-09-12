حبس ممرض متهم بالتحرش بفتاة مشتبه في إصابتها بكورونا

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة بحبس "ع.م"، الممرض المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات، في أحد المستشفيات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الدقي بإبلاغ طالبة مصرية تدرس بجامعة في اسكتلندا 23 سنة بتعرضها للتحرش داخل مستشفى خاص بالدقي، حيث كانت تعاني من اشتباه في إصابتها بكورونا.وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى صحة الواقعة.وقررت الفتاة في أقوالها أن أسرتها في دولة قطر، وأنها تقيم في مصر برفقة عمتها التي كانت مريضة كورونا وتم شفائها، ثم شعرت الطالبة بأعراض وارتفاع درجة حرارة فتوجهت إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس، ودخلت لغرفة العلاج فأوهمها ممرض بضرورة عمل مساج كنوع من التأهيل للعلاج، ولكنها فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وموضع عفتها فأخرجت هاتفها المحمول لمراسلة عمتها؛ فاعتقد الممرض قيامها بتصويره فتركها وخرج من الغرفة.شرحت التحريات أن الفتاة أخبرت عمتها بما تعرضت له، ما دفعها لاستدعاء ممرض آخر للسؤال عن زميله فأخبرهم أن أخلاقه جيدة وتزوج في شهر أغسطس الماضي، ولا يمكن قيامه بتلك الأفعال، ثم قامت عمة الفتاة بالشكوى لمدير المستشفى الذي أخبرها أنه سيفصله من العمل، وعندما علم الممرض المتهم بما يحدث في المستشفي لم يذهب إلى العمل.نجحت قوة أمنية ترأسها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة تفصيليا مبررا أن الفتاة قادمة من دولة أجنبية ومتفتحة، وستتقبل أفعاله، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.