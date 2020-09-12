متهم بتهريب «ترمادول» لقاضي المعارضات: معرفش عنها حاجة

أنكر متهم بمحاولة تهريب شرائط من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات أمام قاضي المعارضات صلته بالمضبوطات وقال "معرفش عنها حاجة" ليتم تجديد حبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.وتبين من تحقيقات نيابة النزهة الجزئية، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس استوقفت قوات الأمن المتهم أثناء شروعه في الخروج من اللجنة وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات تكرارية من الأدوية وبتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود المضبوطات.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل بها.