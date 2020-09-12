الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، اليوم السبت، نهارا شبورة مائية صباحا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.حالة الطقس ليلا- لطيف على القاهرة والوجه البحري- لطيف على السواحل الشمالية- لطيف على شمال الصعيد- معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 32 25وادى النطرون 33 24طنطا 33 24شبين الكوم 34 24دمنهور 32 25بلطيم 31 25مطروح 29 23السلوم 31 22سيوة 36 23بورسعيد 32 25دمياط 31 26الزقازيق 35 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 36 22السويس 35 24العريش 33 23رفح 32 22رأس سدر 36 25نخل 37 20نويبع 36 29طابا 35 25كاترين 34 20الطور 35 26شرم الشيخ 38 30الغردقة 39 28مرسى علم 37 29الفيوم 36 24بنى سويف 36 24المنيا 37 23أسيوط 38 25سوهاج 38 27قنا 40 27الأقصر 41 27أسوان 43 28إدفو 41 27أبوسمبل 42 26الوادى الجديد42 28شلاتين 38 29أبو رماد 37 29حلايب 35 30رأس حدربة 36 30