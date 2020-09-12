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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، اليوم السبت، نهارا شبورة مائية صباحا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلا- لطيف على القاهرة والوجه البحري- لطيف على السواحل الشمالية- لطيف على شمال الصعيد- معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 33 24
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 23
السلوم 31 22
سيوة 36 23
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 22
رأس سدر 36 25
نخل 37 20
نويبع 36 29
طابا 35 25
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 39 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 38 25
سوهاج 38 27
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 43 28
إدفو 41 27
أبوسمبل 42 26
الوادى الجديد42 28
شلاتين 38 29
أبو رماد 37 29
حلايب 35 30
رأس حدربة 36 30

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