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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أكاذيب الإخوان.. قناة «الشرق» تفبرك واقعة تحويل مزارعى الموز بالبحيرة للنيابة العسكرية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
قناة الشرق
قناة الشرق
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كعادتها قنوات ومنصات الإعلام الإخواني الممول والمأجور يصنعون ويفبركون أي قصة أو واقعة لاستغلالها للتأثير على الرأي العام المصري، على الرغم من أن كذبهم لا وجود له على أرض الواقع.

وخرجت علينا قناة "الشرق" المأجورة التي تبث من تركيا تزعم كعادتها بإحالة مزارعين يملكون زراعات الموز للنيابة العسكرية؛ بل الأكثر من ذلك أنها بثت تسجيلاً صوتيًا مفبركاً يدعي أن تم التهديد بالمحكمة العسكرية في مركز كوم حمادة بالبحيرة للمزارعين ومطالبتهم بعدم زراعة الموز مرة أخرى، وأن من سيخالف الأوامر سيتحول لمحاكمة عسكرية مباشرة.

لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، فلا وجود للواقعة من الأساس؛ لا سيما مديرية الزراعة في محافظة البحيرة التي أكدت أنه "لم يُحرر محضر مخالفة واحدة لزراعة الموز بالمحافظة، ولم يتم إحالة أي من المزارعين للنيابة العسكرية".

وأكدت مديرية الزراعة في البحيرة بأن ما يتم تداوله عبر منصات جماعة الإخوان الإرهابية غير صحيح على الإطلاق.

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