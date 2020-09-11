الطفل «ريان» يعاني من ثقبين بالقلب.. ووالده يناشد المسؤولين لعلاجه

"يا رب ابني يعيش لحد ما الدكتور مجدي يعقوب أو مستشفى أبو الريش ويرضوا يعالجوه"، بهذه الكلمات الصعبة عبر أب عن ألمه حسرة على مرض ابنه الرضيع بثقبين فى القلب وعدم قدرته المادية على￼ علاجه، مناشدًا مساعدته فى علاج طفله (ريان - ٥٠ يوم)، المصاب بثقبين فى القلب وانعكاس في شرايين القلب والمحجوز حاليًا بالعناية المركزة مستشفى زفتى العام بعد إصابته بإلتهاب رئوي.وأضاف والد الرضيع، تزوجت قبل ١٠ سنوات ونعيش فى بقرية فرسيس مركز زفتى بمحافظة الغربية، واعمل سباك صحي حر، والعمل غير منتظم والدخل غير ثابت، وريان هو طفلي الثاني بعد إسماعيل وعمره ٦ سنوات، والطفلان عن طريق الحقن المجهري، وعقب ولادته وبالتحديد بعد يوم من ولادته سمعنا صوتا غريبا في صدره، وتوجهنا لطبيبة متخصصة في القلب والتي بدورها طلبت أشعة "الايكو" والتي أثبتت إصابته بضيق وانعكاس بشرايين القلب وبثقبين بالقلب أحدهما بين الأذينين والآخر بين البطينين ولابد من تدخل جراحي وأوصت بعرضه على أطباء استشاريين في جراحة القلب والذين أوصوا بنقله إلى مركز مجدى يعقوب للقلب بمدينة أسوان او مستشفي ابو الريش أو أي مركز كبير لجراحات القلب للأطفال، وماديًا لا أستطيع إلا المراكز الحكومية المجانية.وأضاف: "توجهنا بـ(ريان) إلى عدة مستشفيات بالمحافظة عام وتأمين صحي، وقدمنا أوراقه من أجل أن يتم نقله إلى مركز دكتور مجدى يعقوب بمحافظة أسوان، او عمل كارت متابعة له بمستشفى ابو الريش لقلب الأطفال ولكن الإجراءات روتينية ولا يعلم أحد متى سيتم نقله، مشيرًا إلى أن الأطباء أبلغوه بأن إصابة الطفل بثقبين فى القلب وانعكاس فى الشرايين ستجعل الحالة في تدهور مستمر كلما تأخر العلاج.وأكمل والد الرضيع كثيرًا ما وقفت أمام مستشفيات التأمين بالغربية والمستشفى العام بزفتى، أنا ووالدته منهارين من البكاء حسرة على حالة ابننا الصحية، ولكن الأطباء أبلغونا أن الحل في أن يتم نقل الطفل لمركز مجدي يعقوب بأسوان، أو ابوالريش أو أحد المراكز لعلاج وجراحة قلب الأطفال، وأكمل "والحمد لله بنحاول بس قربنا نبيع اللي ورانا واللي قدامنا وما فيش حلول".وعلقت الأم على حال ابنها قائلة: "كتير قلبى بيوجعنى لما بيتصلوا بيا في المستشفى ويقولولي ابنك قلبه وقف ومش ببقى عارف أعمل إيه" وناشدت والدة "ريان"، وزيرة الصحة والمسؤولين، والدكتور مجدى يعقوب، بالسماح للرضيع (ريان) بدخول المستشفى وعمل اللازم له، وإجراء العملية لأن التأخير ليس فى صالح هذا الرضيع المسكين أو علاجه في مستشفى أبو الريش أو فى أي مكان آخر لو تعذر دخوله مستشفى مجدى يعقوب بأسوان.ويناشد الأبوان سرعة التدخل لإنقاذ ابنهما الذي جاء الدنيا بصعوبة بعد تأخر إنجابهما لسنوات وعن طريق الحقن المجهري، كما يناشدون كل المسؤولين في مصر بسرعة التدخل قبل فوات الأوان وضياع الطفل.