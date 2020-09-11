«الداخلية» تضبط 11937 قضية سرقة تيار كهربائى

شن قطاع الأمن الاقتصادى، بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة تستهدف إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.وأسفرت الحملات عن ضبط 1564 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، في مجال شرطة النقل.ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 11937 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية» من ضبط 378 قضية متنوعة.وتمكنت مباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى- من ضبط 6 قضايا متنوعة.كما ضبطت مباحث الضرائب والرسوم 142 قضية فى مجال «الضرائب العامة والقيمة المضافة، مخالفات الجمارك، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين ولجان فحص».ونجحت شرطة التموين في ضبط 1329 قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر».وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 17 قضية «مطبوعات، مصنفات سمعية، سمعية بصرية».تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.