تخفيض أسعار التصالح لمخالفات البناء 30% للمدن و20% للقرى بأسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء بنسبة 30 % بالمدن، و20 % بالقرى مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة مقابل التصالح الواردة باللائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2019 طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم استمرار العمل في تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء باقي المستندات.وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن محافظة أسوان سبق لها خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح خلال شهر يوليو الماضي بنسب تراوحت ما بين 30 % إلى 50 % مما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التي تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة.وأشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت 3949 طلبا حتى الآن بإجمالي متحصلات مالية وصلت لنحو 19،1 مليون جنيه.