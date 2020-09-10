إيبارشية ملوي تستأنف الأنشطة الكنسية غدًا

قررت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، عودة الأنشطة الكنسية، غدا الجمعة، بشكل تدريجي.وأوضحت الإيبارشية في بيان لها، أنه من بين الأنشطة التي ستعود مجددًا مدارس الأحد، ولكن بأعداد محدودة مقسمة على عدة أيام للحد من التجمعات، وذلك مع بداية رأس السنة القبطية الجديدة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.