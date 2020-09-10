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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد النابلسي يكشف كواليس أغنية سميرة سعيد «قط وفار»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:42 م
محمد النابلسي
محمد النابلسي
حسن أمين
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يتعاون الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي، مع النجمة المغربية سميرة سعيد في أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "قط وفار" والتي من المقرر طرحها مساء اليوم لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين على طريقة الفيديو كليب.

ومن جانبه كشف النابلسي أن فكرة أغنية "قط وفار" تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف، بعد جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيارها على هذة الأغنية.

وأضاف أنه بدأ العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ 7 أشهر، موضحًا أن لون الأغنية الموسيقي يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون والـ K-pop مع الفيوجن بوب، والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد.

وتعد "قط وفار" أول عمل غنائي يجمع بين النابلسي وسميرة سعيد، بعد تقديمه العشرات من الأعمال الغنائية الناجحة مع نجوم مصر والعالم العربي، مثل شيرين عبد الوهاب، الذي تعاون معها في 6 أغنيات خلال ألبومها الأخير "نساي"، كما وزع 6 أغاني في ألبوم حسام حبيب "فرق كتير"، منها "كل ما أغني" الدويتو الذي جمعه مع شيرين، بجانب عدة أعمال مع تامر عاشور، وتقديم أغنية منتدى شباب العالم، وإعلان وزارة السياحة، وينشغل النابلسي حاليًا في التحضير لعدة مشاريع موسيقية جديدة تجمعه مع أصالة والكويتي بدر الشعيبي، مع تحضيره مشروعه الخاص مع عدد من نجوم الموسيقى البديلة والبوب.

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