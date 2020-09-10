«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

أكدت مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية اليوم الخميس، أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكنًا بحلول نهاية العام، رغم تعليق التجارب على مشروعها الذي تقوده بالشراكة مع جامعة أوكسفورد.وقال المدير العام للمجموعة باسكال سوريو في مؤتمر عبر الانترنت تنظمه مجموعة "توترتويز" الإعلامية ووفق تصريحات أكّدها المتحدث باسم الشركة "لا يزال بإمكاننا الحصول على لقاح بحلول نهاية العام، مطلع العام المقبل".وكانت "أسترازينيكا" أعلنت الأربعاء أنها "أوقفت طواعية" تجربتها لعقار تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد بعد أن أصيب أحد المتطوعين في التجارب في المملكة المتحدة بمرض لا تفسير له.وتم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة السلامة لكن الشركة قالت إن ذلك كان "إجراء روتينيا" يهدف إلى الحفاظ على نزاهة التجارب.وقال سوريو في بيان "ستوجهنا هذه اللجنة فيما يتعلق بموعد استئناف التجارب حتى نتمكن من مواصلة عملنا في أقرب فرصة".ولقاح أسترازينيكا هو واحد من تسعة في العالم حاليا في الطور الأخير من المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.في الولايات المتحدة، سجّلت الشركة 30 ألف متطوع عبر عشرات المواقع في 31 أغسطس، ويتم اختبار مجموعات أصغر في البرازيل وأماكن أخرى في أميركا الجنوبية.