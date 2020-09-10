محافظ الجيزة يفاجئ المركز التكنولوجي بكرداسة لمتابعة تصالحات البناء

فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة، بزيارة لمتابعة الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى متابعة توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة.وأكد المحافظ على رئيس المركز بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات الأولية بصورة البطاقة وصور عقد الملكية مع أخذ تعهد كتابي عليهم باستيفاء باقي المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.وحرص المحافظ خلال جولته التفقدية على التأكد من القيام باستقبال كافة الطلبات من المواطنين وسرعة البت فيها من قبل اللجان الفنية والمتابعة الدورية للأعمال بالمراكز التكنولوجية للتأكد من التعامل الجيد مع المواطنين والتسهيل عليهم.وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحاور مع الموظفين العاملين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه، موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وإنجاز العمل.كما حرص المحافظ على الإستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم، موجهًا باتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء.كما وجه المحافظ بتجميع بيانات إحدي السيدات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حيث تشتكي من الألم في عينها وتحتاج إلي إجراء بعض الفحوصات الطبية.رافق المحافظ خلال جولته التفقدية السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.