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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:17 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الخميس، بحبس 3 عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط "2 هاتف محمول، حقيبة تحوي ملابس، قطعة سلاح أبيض"، بحوزة 3 عاطلين حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهما.

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء عقب استقلالهم السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم.

وأقروا بأن الهاتفين والحقيبة المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة شخصين كرهًا عنهما بذات الأسلوب.

وبفحص الهاتفين تم التوصل للمجنى عليهما، أحدهما مصاب بجروح سطحية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين.

وقررا بأنهما عقب استقلالهما السيارة صحبة المتهمين من أعلى الطريق الدائرى تجاه المرج، قاموا بتهديدهما بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، والاستيلاء على المضبوطات كرهًا عنهما، واتهمهم المجني عليه المصاب بإحداث إصابته المُشار إليها حال مقاومتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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