بومبيو: تقرير منظمة العفو الدولية يوضح فساد ووحشية إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأن إيران أوضح فساد ووحشية أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمات صورية وتعذيب السجناء ومضايقة ذويهم.وأضاف بومبيو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن النظام الإيراني أذل شعبه وعاقبه على ممارسة حقه في التعبير وفي التجمع السلمي.وكانت إيران قد بثت اعترافًا متلفزًا لمصارع يواجه عقوبة الإعدام بعد تغريدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتقد القضية، وهو مقطع يشبه المئات من الاعترافات القسرية الأخرى المشتبه بها التي تم بثها على مدار العقد الماضي في إيران.وكانت قضية نافيد أفكاري، البالغ من العمر 27 عامًا، موضوع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أكدت أنه هو وإخوته ضحايا مستهدفون بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد السلطة في إيران عام 2018.ويتهم المقطع التليفزيوني والسلطات "أفكاري" بطعن موظف في شركة لتوزيع المياه بمدينة شيراز الجنوبية وسط الاضطرابات.