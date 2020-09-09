ميركل تثمّن جهود الرياض في اجتماعات مجموعة العشرين

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثًا خلاله الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.من جانبها ثمّنت ميركل جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين.كان العاهل السعودي أجرى اتصالًا هاتفيًا، في وقت سابق اليوم بالرئيس الصيني شي جين بينغ لبحث جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.