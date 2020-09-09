البحرين وفرنسا تبحثان التعاون الثنائي

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن اللقاء عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الخارجية الفرنسية، وتطرق لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.