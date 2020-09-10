سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 10-9-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:12 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 10-9-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، خلال ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على تراجع معظم مؤشراتها، إذ نزل مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5295.75 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5812.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحًا 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.80 نقطة، وانخفض مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسرًا 1.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.21 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات والبنك المصري الخليجي مقابل تراجعهفي بنك مصر والبنك المركزي المصري.
في المقابل استقر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.94 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، وفي البنك التجاري العربي استقر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.74 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.80 جنيه.
عالميًا، أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، خلال ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على تراجع معظم مؤشراتها، إذ نزل مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5295.75 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5812.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحًا 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.80 نقطة، وانخفض مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسرًا 1.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.21 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات والبنك المصري الخليجي مقابل تراجعهفي بنك مصر والبنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 10-9-2020
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل في البنك المركزي المصري للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.81 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.06 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 51.74 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك التعمير والإسكان تراجع الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.85 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.83 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.80 جنيه وللبيع 51.76 جنيه، أما في بنك عودة فسجّل للشراء 47.82 جنيه وللبيع 51.80 جنيه.
في المقابل استقر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.94 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، وفي البنك التجاري العربي استقر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.74 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.80 جنيه.