رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يقرر تعيين 4 من أهالى الشهداء والمصابين بالوحدات المحلية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:18 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
طباعة
أصدر اليوم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 314 لسنة 2020 بتعيين 4 مواطنين على موازنة الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالي 2020-2021 من مصابي العمليات الحربية وأهالي الشهداء، وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة رقم 13 لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 والذي يتضمن قواعد شغل الوظائف العامة للمصابين في العمليات الحربية والأمنية وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء.

وأوضح المحافظ أن القرار شمل تعيين: صفوت محمد حسن أحمد بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عبدالفتاح عبدالناصر ضرار أحمد بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، عرفات جابر عبدالعظيم بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، نورالدين محمود محمد أحمد بوظيفة فني صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

وهنأ المحافظ المعينين الجدد متمنيا لهم كل التوفيق في عملهم، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأبطال من مصابي الحرب وأهالي الشهداء، وتسعى إلى التواصل المستمر معهم وفاءً وعرفانا وتقديرًا لدورهم في خدمة الوطن والدفاع عن أرضه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

بصقت في وجه الضابط.. تحقيقات قضية مستشارة محكمة مصر الجديدة

النائب العام يأمر بالتحقيق في سرقة كأس إفريقيا من اتحاد الكرة

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

موعد فتح الطيران السعودى

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

السعودية تتوسع فى خدمة عقود الزواج الإلكترونية

رابط المكتبة الرقمية 2020.. كيفية تسجيل الدخول عليها

معهد الصحة الأمريكى: لن نتهاون فى اختبارات أمان لقاح كورونا

نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 بالاسم.. الرابط الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
شكوى لولى الأمر
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
المزيد

الثقافة

الإنتاج الثقافى يفتتح معرض «معالم القاهرة التاريخية» بالهناجر (صور)

«الشاطئ».. رؤية مُعاصرة لرحلة الحياة وماهية الموت

رشا طموم ضيفة أولى فعاليات سلسلة «حياتنا مع الموسيقى» غدًا

رئيس بيت الفنون: معتز الفخرانى أسهم فى دفع عجلة العمل بالبيت