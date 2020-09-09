محافظ قنا يقرر تعيين 4 من أهالى الشهداء والمصابين بالوحدات المحلية

أصدر اليوم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 314 لسنة 2020 بتعيين 4 مواطنين على موازنة الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالي 2020-2021 من مصابي العمليات الحربية وأهالي الشهداء، وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة رقم 13 لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 والذي يتضمن قواعد شغل الوظائف العامة للمصابين في العمليات الحربية والأمنية وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء.وأوضح المحافظ أن القرار شمل تعيين: صفوت محمد حسن أحمد بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عبدالفتاح عبدالناصر ضرار أحمد بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، عرفات جابر عبدالعظيم بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، نورالدين محمود محمد أحمد بوظيفة فني صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.وهنأ المحافظ المعينين الجدد متمنيا لهم كل التوفيق في عملهم، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأبطال من مصابي الحرب وأهالي الشهداء، وتسعى إلى التواصل المستمر معهم وفاءً وعرفانا وتقديرًا لدورهم في خدمة الوطن والدفاع عن أرضه.