حفل سميرة سعيد «لايف على TikTok» غدًا

تقدم الديفا سميرة سعيد، لأول مرة حفل لايف على تطبيق Tik Tok، مساء غد الخميس، وتعد إذاعة ميجا FM الراعي الرسمي للحفل، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.وتستعد النجمة لتقديم أحدث أغنياتها المقرر طرحها وغنائها لأول مرة خلال الحفل، والتي تحمل اسم "قط وفار"، والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي عبدالحميد الحباك، والملحن إيهاب عبدالواحد، والموزع الموسيقي النابلسي.من جهة أخرى، تواصل "الديفا" تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد الذي تعود به لجمهورها بعد غياب 5 أعوام منذ طرح آخر ألبوماتها "عايزة أعيش"، والذي طرح في عام 2015، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.وكانت آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي طرح في شهر رمضان الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.