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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خليل» ردًا على العقوبات الأمريكية بحقه: بيان حركة «أمل» وافي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:21 م
علي حسن خليل
علي حسن خليل
مروة عنبر
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علق الوزير اللبناني السابق، علي حسن خليل، على العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية بحقه، قائلًا: "إن بيان حركة أمل كاف وواف".

جاءت تصريحات خليل لقاء مع قناة "MTV" بعد لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وكانت حركة أمل عقدت اجتماعا طارئا لهيئة الرئاسة بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحق الوزير السابق علي حسن خليل، أصدرت بعده بيانا أكدت فيه أن هذا القرار لن يغير من قناعاتها ومن ثوابتها الوطنية والقومية على الإطلاق.

وتابعت الحركة "حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت"، وفقا لموقع لبنان 24.

وأضافت الحركة"انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان ولكن وصلت الرسالة".

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