إعصار شديد يدمّر 60 جسرًا في كوريا الشمالية

أدى إعصار شديد ضرب كوريا الشمالية إلى تدمير قرابة 60 جسرًا وإغراق أكثر من ألفي منزل، حسب ما أعلن الإعلام الرسمي الأربعاء، فيما قال الزعيم كيم جونج أون إنّ الأضرار عطّلت الخطط المركزية لبقية العام.وتسبّب الإعصار العنيف مايساك الأسبوع الماضي في فيضانات وأضرار جسيمة سببتها الأمطار الغزيرة في الساحل الشرقي للبلاد، فيما كانت البلاد تتعافى من إعصار سابق تسبّب بفيضانات ودمار، ويواجه البلد الآسيوي المعزول الآن مرور الإعصار هايشن.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ الإعصار مايساك "دمّر أو غمر" أكثر من ألفي منزل وعشرات المباني الحكومية في المناطق المتضررة.وأشارت إلى أنّ ستين كيلومترًا من الطرق و59 جسرًا انهارت بينما جرفت المياه أكثر من 3500 متر من السكك الحديد.وعادة تكون أضرار الكوارث الطبيعية أكبر في كوريا الشمالية، نظرا لبنيتها التحتية الضعيفة، وهي أيضا معرضة للفيضانات مع انحسار الغابات في العديد من الجبال والتلال.