نظام التعليم الجديد 2021 .. ومواعيد حضور الطلاب



وأكد الوزير أنه سيتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.



خطة حضور الطلاب

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.

الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة «للمدارس الفترتين» سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.

الحضور في مدارس الفترة الواحدة سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة للمدارس الفترتين سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.

سيكون الحضور يومين أسبوعيًا وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.

الحضور يومين أسبوعيًا وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



واستعرض شوقي، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، للصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي، سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.





نظام التعليم الجديد ٢٠٢٠

أما الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وسيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: «منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org»، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: «الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية».



أما فيما يخص الصف من الأول حتى الثالث الثانوي، أكد أنه لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".





كما أعلن الوزير، أنه وفقًا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيتم إضافة كتاب (القيم واحترام الأخر "معا نبني") بداية من الصف الثالث الابتدائي، وإضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.

شكل التقييم في الثانوية العامة 2021



كما أعلن الوزير، شكل التقييم في الثانوية العامة 2021 ، حيث سيكون هناك امتحان إلكتروني ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.





وسيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).



وأوضح أن التشعيب قائم لهذا العام 2021، وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة"، مضيفًا أنه استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.

منصة إدارة التعلم LMS

وكشف شوقي، عن عدة مشروعات تعكف الوزارة على تنفيذها خلال العام الدراسي 2020-2021، وهى استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي، وانشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وإتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديل للكتب الخارجية، ومشروع «كل طفل متصل» وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات، والتوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.



كما تحدث عن الاهتمام باللياقة البدنية والتربية الرياضية للطلاب داخل المدرسة، وقال إن كل مدرسة تحدد إلغاء طابور الصباح من عدمه حسب الكثافة وأن التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل، وأن الأنشطة ستكون بنسبة 50% وفقًا لعدد أيام حضور الطلاب.



كما تحدث شوقي، عن خطة الوزارة للنهوض ومكافأة المعلمين، حيث سيتم تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد 2.0، وتوفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.





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كما تحدث الوزير عن تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، وعلى رأسها تنوع مصادر التعلم، حيث سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وتنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مجموعات التقوية ستكون «اختيارية» في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادي مناسب، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وأن تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك، وأن تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020-2021، المقرر أن يبدأ في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، وبالمدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.