الأنبا بولا يناقش «المحبة الزوجية» فى برنامج «معًا نبنى البيت»

ناقش الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، مساء اليوم، موضوع "المحبة الزوجية" في الحلقة الأحدث من برنامج "معًا نبني البيت" والذي يبث عبر الموقع الرسمي للإيبارشية.وتبث إيبارشية طنطا حلقة أسبوعية من برنامج "معًا نبني البيت" والذي يناقش موضوعات تخص الأسرة المسيحية والمقبلين على الزواج من الشباب القبطي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.