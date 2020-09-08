«حرية الإدلاء بالرأى» فى حلقة جديدة من «التعليم والعقيدة»

أطلقت إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، فعاليات الحلقة الأحدث من برنامج "التعليم والعقيدة " للأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية.جاءت الحلقة الأحدث من البرنامج بعنوان "حرية الإدلاء بالرأي" ضمن الحلقات الأسبوعية التي يقدمها أسقف مغاغة أسبوعيًا للتواصل مع أقباط الإيبارشية.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات بجميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.