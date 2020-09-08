السودان يثمّن جهود مصر فى الاستجابة السريعة للأوضاع الحالية

أعرب وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم عن امتنانه بالمبادرة السريعة من الحكومة المصرية بخصوص مساندة بلاده في الأوضاع الحالية جراء السيول والفيضانات.وقال وزير الصحة السوداني، في تصريحات اليوم، "إن العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري تاريخية، حيث تمتع البلدان منذ قديم الأزل بعلاقات واسعة وممتدة بين الحكومات والشعوب، وفي بعض الأوقات في التاريخ كان البلدان بلدا واحد".أضاف: "الجهد الذي تقوم به الحكومة المصرية والشعب المصري، هو جهد مقدر جدًا من الحكومة والشعب في السودان، ونُحيي ونثمن مجهود الأشقاء المصريين، حكومة وشعبًا، ونشكرهم على الاستجابة السريعة للأوضاع في السودان".وأعرب عن أمله في أن تتوج مباحثاته غدًا مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التي وصلت الخرطوم مساء اليوم، ببرامج صحية مشتركة بين الحكومتين.وأوضح الوزير السوداني أن الموضوع الأساسي في جدول المباحثات، هو الوضع الصحي والإنساني الحالي في السودان، حيث ستكون الحاجة العاجلة والماسة التي تتطلبها حالة الطوارئ، المتعلقة بالفيضانات والسيول، على رأس أجندة المباحثات.وأضاف عبدالرحيم أن المباحثات ستتطرق أيضًا إلى عدد من البروتوكولات الصحية المشتركة، وبعضها مفعل وبعضها قيد التفعيل، كما سنناقش أمورًا تتعلق بالتعليم الطبي.