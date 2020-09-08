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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تتابع إعادة انتخابات «الشيوخ» من خلال «الأزمات والأمن»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:06 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تواصل قيادات وزارة الداخلية متابعة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم الثلاثاء، من خلال غرفتي إدارة الأزمات والأمن بديوان عام الوزارة، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية لحظة بلحظة، والتوجيه بالقرارات اللازمة حال حدوث طوارئ، انتظمت الخدمات تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في محافظات الإعادة.

وبدأت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة، وتمت مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية ونشر الخدمات.

يأتى ذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير خدمات مرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع.

وتابع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن، القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم.

وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا من جميع المتواجدين باللجان الانتخابية.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الانتخابات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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