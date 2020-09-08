وزير ألماني: «حزب الله» خزن الأمونيوم في جنوب البلاد لتنفيذ هجمات إرهابية
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:05 م
مروة عنبرطباعة
قال وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب ألمانيا، توماس ستروبل، إن حزب الله خزن مئات الكيلوجرامات من مادة نيترات الأمونيوم في ألمانيا لصنع القنابل وتنفيذ هجمات إرهابية حول العالم.
وأكد "فورتمبيرج" في تصريحات صحفية نقلها موقع النشرة اللبناني، أن حزب الله أدخل المادة المتفجرة إلى ألمانيا في عام 2016.
وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن حزب الله استخدم نيترات الأمونيوم في مخططات إرهابية في فرنسا وبريطانيا وقبرص وبلغاريا.
يذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، أعلن الشهر الماضي عن حظر جميع أنشطة حزب الله داخل الأراضي الألمانية.
وأكد "فورتمبيرج" في تصريحات صحفية نقلها موقع النشرة اللبناني، أن حزب الله أدخل المادة المتفجرة إلى ألمانيا في عام 2016.
وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن حزب الله استخدم نيترات الأمونيوم في مخططات إرهابية في فرنسا وبريطانيا وقبرص وبلغاريا.
يذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، أعلن الشهر الماضي عن حظر جميع أنشطة حزب الله داخل الأراضي الألمانية.