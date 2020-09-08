وزير ألماني: «حزب الله» خزن الأمونيوم في جنوب البلاد لتنفيذ هجمات إرهابية

قال وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب ​ألمانيا​، توماس ستروبل، إن ​حزب الله​ خزن مئات الكيلوجرامات من مادة نيترات الأمونيوم في ألمانيا لصنع القنابل وتنفيذ هجمات إرهابية حول ​العالم​.وأكد "فورتمبيرج" في تصريحات صحفية نقلها موقع النشرة اللبناني، أن حزب الله أدخل المادة المتفجرة إلى ألمانيا في عام 2016.وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست​" إلى أن حزب الله استخدم نيترات الأمونيوم في مخططات إرهابية في ​فرنسا​ وبريطانيا​ وقبرص وبلغاريا.يذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، أعلن الشهر الماضي عن حظر جميع أنشطة حزب الله داخل الأراضي الألمانية.