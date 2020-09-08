على قنوات ON.. عرض «حكايات بنات 5» 15 سبتمبر

قررت شبكة "قنوات ON " عرض أولى حلقات الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، في 15 سبتمبر الجاري لينضم لقائمة الأعمال التي افتتحت موسم الـ off season، ومنها "إلا أنا"، و"قوت القلوب"، و"الوجه الآخر".وانتهى أبطال العمل من تصوير المشاهد النهائية له مؤخرا، ودخل المسلسل مرحلة المونتاج ومن المقرر أن يقوم المخرج مصطفى أبو سيف بتسليم الحلقات الأولى للقناة نهاية الأسبوع الجاري.و مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.