حملة إزالة تكتشف قضية تنقيب عن آثار في منزل مخالف بالفيوم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الثلاثاء، حملة لتأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بالفيوم لأبنية مخالفة، وتم كشف واقعة حفر وتنقيب عن آثار بالمنطقة.وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، لوحظ وجود حفر داخل منزل صادر قرار بإزالته ملك موظف- مقيم بذات المنطقة على مساحة عرض 2 متر وعمق 15 مترًا.وتم ضبط مُزارع، مقيم بذات الناحية وبحوزته العدد والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، وبمواجهته أقر بقيامه بأعمال الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.